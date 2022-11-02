Замедление подъема ставки ФРС при сохранении инфляции будет "бычьим" фактором для цены золота - "Солид Брокер"

Замедление подъема ставки ФРС при сохранении темпов инфляции будет "бычьим" фактором для котировок золота, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Цена золота в краткосрочном-среднесрочном периоде зависит от инфляции доллара и уровня ставок в США, - пишут эксперты инвесткомпании. - По динамике инфляции пока не видно замедления, как и по темпам подъема ставки ФРС. Однако рынок, как нам кажется, ожидает, что сегодня-завтра после заседания ФРС по ставке будут более мягкие комментарии Джерома Пауэлла, и ФРС в дальнейшем будет повышать ставку более мелкими шагами. Для золота замедление подъема ставки при сохранении инфляции будет "бычьим" фактором. Поэтому вполне вероятно, что сейчас золото находится в "области низких цен".

Эксперты "Солид Брокер" рекомендуют покупать золото сразу напрямую на Мосбирже на валютной секции в виде инструмента GLDRUB_TOM. "Покупая таким образом золото за рубли, вы хеджируетесь от девальвации рубля и гиперинфляции в США", - подчеркивается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.