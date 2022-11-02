Акции ФосАгро - привлекательные инвестиции в период геополитической турбулентности - Инвестбанк "Синара"

Акции "ФосАгро" - один из наиболее безопасных и надежных вариантов инвестиций в период геополитической турбулентности, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

Эксперты банка выделяют ряд факторов в пользу покупки бумаг компании:

- дивидендная политика компании прозрачна, а выплаты уже возобновились;

- резкий рост цен на удобрения в этом году должен обеспечить рекордные прибыли, FCF и дивиденды;

- компания неплохо застрахована от санкций, так как поставки удобрений из России играют важную роль на мировых рынках;

- введение экспортных пошлин на удобрения окажет лишь ограниченное негативное воздействие на бизнес "ФосАгро" (~10% на уровне EBITDA) и, скорее всего, уже учитывается в биржевых котировках.

"Мы предполагаем, что цены на азотные и фосфорные удобрения в 2П22 мало изменятся по сравнению с 1П22, когда они находились близко к рекордным. Акции ФосАгро на данный момент торгуются с привлекательными коэффициентами EV/EBITDA 2022П (3,7) и P/E 2022П (4,9) при дивидендной доходности на 2022 г. в районе 13%", - пишут аналитики инвестбанка.

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