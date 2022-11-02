Тактические идеи на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги "ФосАгро", считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Компания представит в четверг, 3 ноября, отчетность за 3К22. "Ожидаем объявления рекордных квартальных дивидендов в размере 310 руб. на акцию (доходность 5%). Предыдущие дивиденды были выплачены за три квартала и составляли 780 руб. на акцию. Финрезультаты за III кв. 2022г, по нашим оценкам, тоже побьют рекорд на фоне сохранения стабильного спроса и высоких цен на удобрения. Рост выручки и EBITDA на 20% г/г.", - пишут эксперты.

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