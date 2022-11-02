Сильные показатели рынка труда США не располагают ФРС к смягчению действий по ставке - Банк "Санкт-Петербург"

Сильные показатели рынка труда США не располагают ФРС к смягчению действий по ставке, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Главное событий текущей недели состоится в среду - в 21:00 МСК будут раскрыты итоги заседания ФРС. Темпы экономического роста в США пока остаются относительно высокими, а ситуация на рынке труда еще не ухудшилась. На этом фоне ФРС, вероятнее всего, вновь повысит ставку на 75 б.п., что во многом уже учтено в рынке", - пишут эксперты банка.

Для динамики активов, по их мнению, более важными будут сигналы о дальнейшей траектории ужесточения денежно-кредитной политики. Если американский регулятор, опасаясь ухудшения ситуации на долговом рынке, все же смягчит свою риторику, то на мировом рынке может резко усилиться спрос на рисковые активы.

"С другой стороны, если ФРС укажет на необходимость дальнейших жестких действий даже ценой усиления рисков рецессии, то негативные настроения конца сентября могут вновь вернуться на рынок, - полагают в банке. - Помимо итогов заседания ФРС, стоит отметить также сегодняшнюю публикацию октябрьской оценки роста занятости в США от ADP, которая может быть важной в преддверии выхода официальной статистики в эту пятницу".

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