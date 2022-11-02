"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций нефтяного сектора РФ

"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций нефтяного сектора, выделяя как наиболее привлекательные бумаги "Татнефти" и "Газпром нефти", говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Добыча нефти Россией в октябре составила 9,9 млн б/с, согласно вице-премьеру Александру Новаку. Ранее А. Новак заявлял, что в ноябре добыча сохранится на уровне 9,9 млн б/с, а динамика в декабре будет зависеть от действия европейских санкций, вступающих в силу 5 декабря. Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор в преддверии начала действия эмбарго на российскую нефть в декабре, но выделяем акции "Татнефти" и "Газпром нефти", которые, нашему мнению, выглядят в текущих условиях лучше всего", - пишут эксперты.

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