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02 ноября 2022 года 10:50
Нефть, вероятно, будет торговаться в среду в диапазоне $93-96/барр. - Sber CIB
Вероятны волатильные торги на рынке нефти в среду в диапазоне $93-96 за баррель, полагают аналитики Sber CIB. Минфин проведет в среду три безлимитных аукциона и предложит три разных типа ОФЗ, как и на предыдущей неделе. Как считают эксперты инвестбанка, наиболее успешным вновь будет аукцион по размещению выпуска с плавающим купоном. На остальных может потребоваться дисконт. В этих условиях доходности ОФЗ с погашением более чем через пять лет могут также повыситься на несколько базисных пунктов и на вторичном рынке, отмечают в Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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