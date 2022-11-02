Нефть, вероятно, будет торговаться в среду в диапазоне $93-96/барр. - Sber CIB

Вероятны волатильные торги на рынке нефти в среду в диапазоне $93-96 за баррель, полагают аналитики Sber CIB.

Минфин проведет в среду три безлимитных аукциона и предложит три разных типа ОФЗ, как и на предыдущей неделе. Как считают эксперты инвестбанка, наиболее успешным вновь будет аукцион по размещению выпуска с плавающим купоном. На остальных может потребоваться дисконт. В этих условиях доходности ОФЗ с погашением более чем через пять лет могут также повыситься на несколько базисных пунктов и на вторичном рынке, отмечают в Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.