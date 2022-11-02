Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 60,9-62,15 руб./$1 в среду - Банк "Санкт-Петербург"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в среду 60,9-62,15 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник не показывал ярко выраженную динамику, тяготея к укреплению. В результате по итогам дня курс USD/RUB снизился на 0,39% до 61,24 руб./$1. Впрочем, в среду он растет на 0,53% и вновь находится около 61,56 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. С одной стороны, завершение налогового периода не располагает к дальнейшему существенному укреплению рубля. Ослаблению же рубля пока не способствуют выросшие нефтяные цены и ослабившиеся в последнее время опасения санкций на НКЦ. На этом фоне в отсутствии новых принципиально важных для рубля событий для курса USD/RUB пока остается актуальным диапазон 60,90-62,15 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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