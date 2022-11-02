Вероятна нейтральная динамика на рынке ОФЗ в среду - ПСБ

Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций на торгах в среду при консервативном подходе Минфина РФ к размещению длинных классических ОФЗ, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Рынок ОФЗ во вторник завершил торги в небольшом минусе, - напоминает эксперт. - Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,05%, доходность индекса выросла до 9,25% (+2 б.п.). Более сильные продажи проходили в длинных ОФЗ, отыгрывая ожидания предложения нового госдолга".

Минфин РФ объявил, что 2 ноября проведет безлимитные аукционы по размещению ОФЗ трех видов: классический ОФЗ-ПД серии 26240 (погашение 30 июля 2036г), флоатер ОФЗ-ПК серии 29021 (погашение 27 ноября 2030г) и инфляционные ОФЗ-ИН серии 52004 (погашение 17 марта 2032г). С учетом уже выполненного квартального плана по заимствованиям вряд ли сегодня Минфин будет удовлетворять заявки с премией более 5 б.п. ко вторичному рынку, считает Монастыршин. Наибольший спрос инвесторов на ОФЗ, как и на предыдущих аукционах, аналитик ожидает на флоатеры и линкеры.

"При консервативном подходе Минфина РФ к размещению длинных классических ОФЗ сегодня ждем боковую динамику на рынке гособлигаций", - прогнозирует эксперт ПСБ.

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