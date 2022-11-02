Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду - 2150-2200п - Freedom Finance Global

Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду составляет 2150-2200 пунктов, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Торговая активность сокращается на российском фондовом рынке сокращается, обороты в "голубых фишках" во вторник уменьшились почти в десять раз по сравнению с предыдущими сессиями. Это может быть связано с окончанием активных покупок на деньги от дивидендов. Динамика рынка до конца недели будет зависеть от новостного фона. В случае появления негативных триггеров, вероятен разворот с коррекцией к отметкам 1900-2100 пунктов по индексу Мосбиржи в течение месяца. Хорошие новости, напротив, могут способствовать росту рынка в диапазон 2200-2400 пунктов, - указывает эксперт в комментарии. - На среду прогнозируем разнонаправленные движения, новостной фон остается спокойным, торговая активность может оказаться ниже средней. Ориентир для индекса Мосбиржи - 2150-2200 пунктов".

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