Вероятность подъема цены нефти в ближайшее время сохраняется - BCS Express

Котировки нефти марки Brent могут продолжить подъем в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent вернулась в верхнюю часть актуального торгового коридора и может выйти из него при сохранении благоприятного сентимента. Фиксация выше $96 формально откроет дорогу к $98,6-100 за баррель", - отмечает аналитик инвестиционной компании в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.