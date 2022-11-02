Freedom Finance Global рекомендует продавать бумаги Toyota Motor

Freedom Finance Global рекомендует продавать бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $129 за штуку из-за существенного падения прибыли в третьем календарном квартале квартале (второй фискальный квартал 2023 года) и сохранения рисков дальнейшего уменьшения объема продаж в связи с ослаблением спроса в условиях растущих процентных ставок, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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