Предпосылки для существенной коррекции курса рубля отсутствуют - "Велес Капитал"

Предпосылки для существенной коррекции курса рубля в данное время отсутствуют, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

По мнению эксперта, в целом на валютном рынке РФ в последние дни наблюдается определенное затишье: локальные факторы спроса и предложения валюты относительно сбалансированы, геополитическая обстановка в определенной степени стабилизировалась, а на внешних рынках инвесторы также не проявляют повышенной активности, занимая выжидательную позицию в преддверии заседания ФРС.

"Рынок закладывает повышение ставки ФРС на 75 б.п. и ожидает некоторое смягчение позиции американского регулятора. В случае реализации подобного сценария аппетит к риску на глобальных площадках ожидаемо улучшится, однако вряд ли позитивный настрой сохранится надолго. В этом случае доллар будет испытывать сопротивление при дальнейшем продвижении вверх как на глобальном, так и на российском рынке, тем не менее, предпосылок для существенной коррекции USD также не наблюдается", - отмечает Кравченко.

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