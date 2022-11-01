ОФЗ будут проторговывать достигнутые уровни на текущей неделе - ПСБ

Рублевые гособлигации, скорее всего, будут проторговывать достигнутые уровни на текущей неделе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Решение ЦБР оставить ключевую ставку на уровне 7,5% совпало с ожиданиями инвесторов и оказало слабое влияние на рынок ОФЗ. На текущей неделе ждем, что ОФЗ будут проторговывать достигнутые уровни. По мере замедления инфляции, ближе к концу этого года и в начале следующего, видим потенциал для снижения доходности 10-летних ОФЗ до 9,0% годовых", - указывают эксперты в комментарии.

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