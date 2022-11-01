"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Группы Позитив" с прогнозной стоимостью на уровне 1500 рублей за штуку на фоне опубликованного сильного отчета эмитента за 9 месяцев 2022 года, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Менеджмент ориентируется на 50% от чистой прибыли при выплате дивидендов. Таким образом, по итогам 9 месяцев 2022 года Positive Technologies заработала для выплаты дивидендов уже 15,9 руб. на бумагу. Годовые дивиденды за 2022 год могут быть в диапазоне от 22,7 до 37,9 руб., исходя из прогнозов компании. Выходит 1,8-3% дивидендной доходности, что для столь быстрорастущей компании выглядит более чем привлекательно", - отмечают эксперты.

Positive Technologies - ведущий разработчик решений для информационной безопасности в РФ.

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