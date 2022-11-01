Потенциал роста цены акций Энел Россия в настоящее время ограничен - ПСБ

Отчетность "Энел Россия" за 9 месяцев 2022 года по МСФО нейтральна для цены акций компании, потенциал роста котировок бумаг эмитента ограничен в условиях неопределенности по дивидендам, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Лящука.

"Энел Россия" представила финансовый отчет по итогам 9 месяцев 2022 года по МСФО, который оказался на уровне ожиданий. Компания продемонстрировала рост выручки благодаря получению платежей за мощность Азовской ВЭС, однако показатель чистой прибыли снизился из-за обесценения активов компании. Отчетность нейтральная для акций компании, - отмечает эксперт. - Ключевым моментом является будущая сделка по покупке доли Enel в "Энел Россия" "ЛУКОЙЛом" и фондом "Гапромбанк-Фрезия" и позиция новых акционеров по дивидендам. Отметим, что после 2020 года эмитент не выплачивал дивиденды, фокусируясь на финансовой стабильности и инвестиционной программе. В условиях неопределенности по дивидендам потенциал роста котировок бумаг ограничен".

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