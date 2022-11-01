Основным фундаментальным фактором для рынка акций РФ в ноябре будет геополитика - "Велес Капитал"

Основным фундаментальным фактором для российского рынка акций в ноябре останется, вероятно, геополитический - котировки акций вполне могут продолжить повышение в случае отсутствия значимых негативных сигналов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Каптал" Елены Кожуховой.

Также эксперт отмечает, что в ближайшие недели продолжится публикация финансовых результатов компаний за третий квартал квартал 2022 года, а ближе к середине месяца совет директоров "Роснефти" обсудит вопрос дивидендов за 9 месяцев текущего года.

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