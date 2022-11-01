S&P 500 технически обладает потенциалом роста к 4000п - BCS Express

Индекс S&P 500 технически обладает потенциалом подъема к уровню 4000 пунктов в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Октябрь американский фондовый рынок закрыл на мажорной ноте. Слабый сентимент середины месяца, когда индексы США ожидаемо рушились на более чем двухлетние минимумы, локально сломлен, и по итогам месяца S&P 500 умудрился прибавить около 8%, Nasdaq смог зафиксировать лишь +2,5%. Причины восстановления рынка - ожидания, что Федрезерв смягчит позиции по ставке, и накопленная техническая перепроданность. И, как правило, в преддверии заседания ФРС активные игроки на понижение предпочитают фиксировать "шорты", что и подбрасывает рынок вверх, - пишет аналитик в обзоре. - С технической точки зрения при закреплении S&P 500 над 3900 пунктами волатильность рынка еще может "подбросить" индекс в сторону 4000 пунктов, однако в среднесрочном плане "мяч" по-прежнему на стороне позиционных "медведей" - фундаментальные вводные не изменились: геополитика, энергокризис, ухудшения условий финансирования корпораций и частного сектора, рекордная инфляция. И данные драйверы имеют тесную причинно-следственную связь".

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