"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций американского фармацевтического гиганта Pfizer Inc. с прогнозной стоимостью $64,6 за штуку на август 2023 года, что предполагает потенциал роста около 39% от текущего уровня, на фоне опубликованной эмитентом отчетности за третий квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.