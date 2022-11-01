"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "Группы Позитив" с целевой ценой 1500 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Группа Позитив" представила сильные финансовые результаты за 3К22г. Компания продемонстрировала кратный рост показателей и подтвердила прогноз по продажам в 2022г на уровне 12-15 млрд руб. Сильная динамика операционных и финансовых результатов в трех последних кварталах позволяет рассчитывать, что продажи по итогам года приблизятся к верхней границе диапазона. В январе-феврале 2023г "Позитив" должен объявить о финальных дивидендах за весь 2022г, которые могут составить 37,9 руб. на акцию. Несмотря на дороговизну компании по мультипликаторам, мы полагаем, что бумаги могут вырасти выше текущих уровней на фоне сильных результатов в IV квартале 2022г и больших дивидендов", - пишет аналитик Василий Данилов.

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