"Финам" сохраняет рейтинг акций Global Payments на уровне "покупать" с целевой ценой $179,60 за штуку и потенциалом роста 53% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Разработчик платежных решений Global Payments по результатам 3К22 увеличил выручку по GAAP на 4% г/г, до $2,29 млрд. Показатель превысил консенсус-прогноз $2,04 млрд. За отчетный квартал скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Global Payments, увеличилась на 7% г/г до $683 млн. Отчет Global Payments можно охарактеризовать как нейтральный. Компания двигается намеченным курсом, несмотря на сложную макроэкономическую обстановку", - отмечают аналитики "Финама".

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