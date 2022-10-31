Рубль, вероятно, ослабнет до 64-65 руб./$1 к концу года - BCS GM

Рубль, вероятно, ослабнет до 64-65 руб./$1 к концу года, полагает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова.

"Решение ЦБ по ставке в целом не изменило ситуацию на валютном рынке РФ. Несмотря на благоприятный налоговый период, рубль остался на более слабых позициях - российская валюта начала терять поддержку со стороны сильных экспортных потоков. На этой неделе мы ожидаем курс рубля на уровне 62руб./$1 +/- 1 руб. в первую очередь ввиду замедления динамики экспорта в РФ, которое не может быть компенсировано ослаблением импорта. К концу года, по нашим оценкам, российская валюта ослабнет до 64-65 руб./$1", - пишет эксперт.

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