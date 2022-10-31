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31 октября 2022 года 18:17
Sber CIB обновил топ компаний РФ, бумаги которых наиболее привлекательны в настоящее время
Sber CIB внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. В список вошли "НОВАТЭК", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Транснефть", "Полюс", "Интер РАО", "ФосАгро", "МТС", "Магнит" и "Самолет". "После августовского пересмотра подборки индекс Мосбиржи успел в начале сентября обновить максимумы с апреля, а затем, в середине октября, - и минимумы с конца февраля, - отмечают аналитики инвестбанка. - Всё это произошло в основном под влиянием геополитических факторов. На этом фоне аналитики снизили прогноз индекса Мосбиржи на конец 2022г до 2300 пунктов. Во второй половине октября индекс вновь начал расти, и основным драйвером его роста до конца года остаётся реинвестирование дивидендов, прежде всего, от "Газпрома". В нашу подборку мы добавляем привилегированные акции "Транснефти" из-за низких рисков для компании в случае нефтяного эмбарго со стороны ЕС". Эксперты Sber CIB полагают, что "Транснефть" с меньшей вероятностью, чем другие компании в секторе, может пострадать от вводимых в декабре Евросоюзом ограничений - эмбарго на импорт российской нефти и потолка цен для её морских перевозок. У компании есть достаточно свободных мощностей, чтобы гибко перенаправлять экспортные потоки. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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