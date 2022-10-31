Рынок пшеницы, скорее всего, пока будет демонстрировать повышенную волатильность - Freedom Finance Global

Рынок пшеницы, скорее всего, будет демонстрировать повышенную волатильность в ближайшее время, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Несмотря на приостановку участия России в зерновой сделке, Турция, Украина и прочие страны ООН согласовали вывоз новой партии зерновых, хотя риски того, что они не будут доставлены до пункта назначения, существенно возрастают. С другой стороны, если риски не реализуются, мировые котировки пшеницы могут вернуться к прежним значениям. В противном случае на мировом рынке зерна можно ожидать продолжения роста цен, - отмечает эксперт инвестиционной компании в комментарии. - В долгосрочной перспективе вероятно повышение котировок пшеницы в диапазон $9,5-10 за бушель на фоне усиления геополитических рисков, которое могут привести к уменьшению предложения. В любом случае в ближайшие дни волатильность зернового рынка будет повышенной, инвесторы и трейдеры будут внимательно отслеживать новости, связанные с данным вопросом".

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