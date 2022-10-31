"Финам" подтверждает рейтинг "лучше рынка" для бумаг "Мать и дитя", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Российский провайдер частных медицинских услуг "Мать и дитя" (MD Medical) отчитался по операционным результатам за третий квартал. В целом мы конструктивно оцениваем отчетность, компании удалось показать рост выручки по основным направлениям деятельности в условиях непростой демографической и экономической ситуации. Ранее мы включили эмитента в наше аналитическое покрытие с рейтингом "лучше рынка" без указания целевой цены, с того момента (19 октября) цена бумаги подорожала на 9%. Констатируем, что сектор здравоохранения традиционно считается "защитным" и особенно актуален для вложений в условиях геополитической турбулентности и сложной экономической ситуации. На российском фондовом рынке сектор здравоохранения весьма узок, и "Мать и дитя" - один из немногих заслуживающих внимания представителей этого сектора", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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