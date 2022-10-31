ЦБР может вернуться к снижению ставки в 1П23 - Райффайзенбанк

ЦБ РФ может сохранять ключевую ставку неизменной в течение еще нескольких заседаний и вернуться к ее снижению в первом полугодии 2023 года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Наличие потенциала для смягчения монетарной политики предполагают участники рынка ОФЗ (ожидаемая форвардная однолетняя ставка, по нашим оценкам, сейчас составляет 7%). Отметим, что для рынка решение ЦБ не стало сюрпризом - котировки ОФЗ изменились незначительно", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.