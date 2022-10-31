Средне- и долгосрочные перспективы цены бумаг Positive Technologies позитивны - BCS Express

Среднесрочные и долгосрочные перспективы цены бумаг Positive Technologies позитивны, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Группа Позитив" представила ожидаемо сильные финансовые результаты по итогам III квартала 2022 года. Компания продолжает органически расти, но дополнительно к этому в текущем году стала бенефициаром ухода из России многих зарубежных игроков на рынке кибербезопасности. Рекордные результаты были ожидаемы, поэтому выраженной реакции в котировках бумаг эмитента может не быть. IV квартал обещает стать еще более мощным в сравнении с III кварталом из-за сезонного фактора. Средне- и долгосрочные ожидания по бумагам компании позитивные", - отмечает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.