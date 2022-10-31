"Финам" присвоил рейтинг "лучше рынка" бумагам X5

"Финам" присвоил рейтинг "лучше рынка" бумагам (GDR) X5 Retail Group, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Продовольственный ритейл, традиционно "антикризисный" сегмент, выглядит достаточно уверенно в текущей ситуации геополитической напряженности. За счет фокуса на внутреннем рынке лидер продуктового ритейла X5 продемонстрировал хороший рост выручки и стабильность чистой рентабельности за первые 9 месяцев текущего года. Компания, в прошлом развивавшаяся как за счет открытия магазинов "с нуля", так и за счет сделок по приобретению конкурентов, продолжает эту стратегию, - пишут эксперты. - Отметим, что, хотя текущая ситуация представляет Группе возможность укрепить свою рыночную долю, инвестиционный кейс эмитента осложняется зарубежной пропиской материнской компании и крупнейшего акционера. X5 сообщала, что из-за регистрации холдинговой компании в Нидерландах ограничены возможности по выплате дивидендов. Далее разрыв налогового соглашения с Нидерландами с 2022 года может увеличить налоговое бремя, что способно повлиять на решение компании о возврате к выплатам акционерам".

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