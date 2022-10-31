Предпочтение на рынке США пока по-прежнему акциям "защитных" секторов - Инвестбанк Синара

Инвесторам по-прежнему пока стоит отдавать предпочтение акциям "защитных" секторов на американском рынке акций (в частности, потребительского и здравоохранения), говорится в комментарии аналитиков "Инвестиционного банка Синара".

"Основным событием на текущей неделе станет заседание ФРС США по ставке, которое состоится в среду. Мы не исключаем, что регулятор даст сигналы о более сдержанном в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, однако о завершении цикла повышения ставки говорить еще рано. Поэтому по-прежнему отдаем предпочтение акциям "защитных" секторов, в частности, потребительского и здравоохранения", - указывают эксперты.

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