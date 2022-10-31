Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Mastercard на уровне $384

Аналитики Freedom Finance Global сохраняют прогнозную стоимость акций Mastercard Inc. на уровне $384 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Вслед за Visa Inc. Mastercard подтвердила устойчивость потребительских расходов, несмотря на инфляцию и сокращение реальных доходов, констатирует эксперт Алина Попцова. Эта динамика, указывает она, была в первую очередь обусловлена смещением спроса с товаров на услуги, а также восстановлением объемов международных пассажирских перевозок. В то же время собственный прогноз компании в отношении роста выручки оказался слабее, чем ожидалось.

Объем buyback в июле-сентябре текущего года сократился на 33% кв/кв и составил $1,6 млрд. В рамках действующей программы обратного выкупа у Mastercard остается еще $5,1 млрд, что позволит продолжить ее реализацию по крайней мере в течение следующих двух кварталов, отмечает Попцова.

"Менеджмент корпорации в четвертом квартале ожидает роста выручки в пределах 10-15% при устойчивости потребительского спроса, в особенности на туристические и деловые поездки. По оценкам Morgan Stanley, пассажирский трафик из США в Европу вернулся к уровням, наблюдавшимся до пандемии, в Юго-Восточной Азии, где действуют более строгие карантинные меры, фиксируется улучшение туристической активности. В то же время руководство Mastercard не исключает ухудшения состояния потребления в следующем году. Тем не менее категории повседневных расходов по дебетовым картам преобладают в объеме обрабатываемых транзакций, поэтому компания способна сохранить устойчивость даже при экономическом спаде, в том числе за счет гибкой структуры операционных расходов", - указывает аналитик Freedom Finance Global.

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