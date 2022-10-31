"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Московской биржи с целью 95,4 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 95,4 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: 80,25 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Московская биржа" объявила о тарифной реформе в секции рынка акций. Ключевыми изменениями, вступающими в силу с 1 ноября, являются переход от регрессивной шкалы (сочетание фиксированной комиссии плюс 0,008-0,01% от оборота в зависимости от объема торгов) к плоской шкале и установление нулевой комиссии для маркет-мейкеров (для поддержки ликвидности рынка) при одновременном установлении в три раза более высокой комиссии для тейкеров (0,03% оборота против макс. 0,01% оборота ранее). Подобное решение увеличит комиссионный доход в ближайшее время, что даст поддержку для котировок акций торговой площадки", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага пробила уровни сопротивления и начинает формировать среднесрочный восходящий тренд. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 80,25 руб. риск на портфель составит 0,3%", - указывают в "Финаме".

"Московская биржа" - крупнейший биржевой холдинг России, который предоставляет возможность торговли акциями, облигациями, производными и другими инструментами.

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