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31 октября 2022 года 15:21
S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 3860-3920п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3860-3920 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "Позитивный импульс, вызванный публикацией отчетности технологических гигантов, оказался достаточно сильным. В результате на прошлой торговой сессии S&P 500 смог пробить вверх 50-дневную скользящую, а также коснулся 100-дневной скользящей. Осцилляторы не сигнализируют о возможной смене тренда. Сильное сопротивление образовалось на отметке 3920 пунктов, в районе которой индекс, скорее всего, будет консолидироваться в ближайшее время", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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