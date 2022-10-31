"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $120

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,04%, стоп-приказ: $96, говорится в комментарии инвестиционной компании.

После публикации отчетности котировки акций компании пытались пробить поддержку на пересмотре прогнозов по продажам на IV квартал, однако к завершению торговой сессии бумагу выкупали. По мнению аналитиков, это означает, что есть вероятность краткосрочного движения наверх.

"С технической точки зрения поддержка на уровне $101,26 устояла после публикации отчетности. Это говорит о некоторой силе уровня и потенциале для отскока вверх. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $96 риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,24", - указывают эксперты "Финама".

Amazon - американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Штабквартира находится в Сиэтле.

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