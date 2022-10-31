BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Самолет ГК-БО-П11, ГидроМашСервис БО-03, РЕСО Лизинг БО-П-11, Сегежа Групп 002Р-01R и АФК Система 001Р-19, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Кривая ОФЗ за неделю практически не изменилась. ОФЗ предлагают инвесторам 7,6% на горизонте года, 8,2% через 2 года и 8,5% на трехлетнем отрезке. Премии за риск на прошлой неделе снижались. Сильнее всего это наблюдалось в сегментах с низкими рейтингами (-50-70 б.п.), в то время как по качественным бумагам снижение премий было в пределах погрешности (-5-10 б.п.)", - комментирует ситуацию на рынке долговых обязательств аналитик Игорь Галактионов.

По мнению стратега инвесткомпании, при выборе облигаций сейчас имеет смысл отдавать предпочтение бумагам с короткой дюрацией до 2,5-3 лет. Интересно смотрятся флоатеры, которые дают защиту от роста процентных ставок за счет привязки купона к рыночным индикаторам. Хорошие ставки в валюте сохраняются по замещающим бондам российских компаний, отмечается в комментарии.

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