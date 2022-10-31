Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 60,5-62,5 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 60,5-62,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 60-62 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Российский рубль относительно спокойно отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку, поскольку именно этот сценарий был заложен в рыночные ставки, - отмечает эксперт. - Прогнозы регулятора по снижению годовой инфляции в следующем году добавляют позитива, однако достижение таргета по инфляции в 4% ожидается только в 2023г. Участники рынка будут следить за статистикой насколько повлияли последние события на динамику спроса и предложения товаров и услуг. Против российского рубля - сообщения о том, что итальянская энергетическая компания планирует заменить не менее 50% российского газа грядущей зимой. На курсе рубля скажется и решение регулятора понизить прогноз средней цены нефти марки Urals на текущий год до $78 с $80 за баррель. По-прежнему оказывают сильное влияние на расстановку сил на валютном рынке геополитические события, где продолжает сохраняться напряженность".

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