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31 октября 2022 года 10:08
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 60,5-62,5 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 60,5-62,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 60-62 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Российский рубль относительно спокойно отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку, поскольку именно этот сценарий был заложен в рыночные ставки, - отмечает эксперт. - Прогнозы регулятора по снижению годовой инфляции в следующем году добавляют позитива, однако достижение таргета по инфляции в 4% ожидается только в 2023г. Участники рынка будут следить за статистикой насколько повлияли последние события на динамику спроса и предложения товаров и услуг. Против российского рубля - сообщения о том, что итальянская энергетическая компания планирует заменить не менее 50% российского газа грядущей зимой. На курсе рубля скажется и решение регулятора понизить прогноз средней цены нефти марки Urals на текущий год до $78 с $80 за баррель. По-прежнему оказывают сильное влияние на расстановку сил на валютном рынке геополитические события, где продолжает сохраняться напряженность". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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