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31 октября 2022 года 09:43
ЦБР, вероятно, оставит ставку без изменений в декабре 2022г - BCS Express
Наиболее вероятным итогом заседания ЦБ РФ в декабре 2022 года является сохранение ключевой ставки на текущем уровне (7,5% годовых), говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 7,5% оказалось всеми ожидаемым, поэтому по итогам заседания регулятора в прошедшую пятницу реакция курса рубля, акций и облигаций оказалась абсолютно нейтральной. В пресс-релизе Банка России также каких-то неожиданных сигналов не было. Стимулирующая бюджетная политика и изменившаяся ситуация на рынке труда предполагают преобладание среднесрочных проинфляционных рисков. Ввиду этого сценарий сохранения ключевой ставки на следующем декабрьском заседании также выглядит наиболее вероятным", - указывает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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