Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал подъема на 1,8-4,1% - BCS Express

Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал подъема на 1,8-4,1% от текущего уровня, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Российский рынок акций завершил прошлую неделю ростом, индекс Мосбиржи за пять торговых дней прибавил почти 5 %. Подъем был многими ожидаем, так как отчасти был обеспечен притоком ликвидности на рынок со стороны инвесторов, получивших на счета дивиденды "Газпрома" и ряда других "фишек". Нельзя сказать, что позитивный эффект от реинвестирования уже закончился, но влияние данного фактора становится все меньше. Дополнительным элементом поддержки рынка акций в пятницу стало решение о завершении частичной мобилизации в стране. Эта новость главным образом позитивна с точки зрения рыночного сентимента. Склонность к инвестированию частных инвесторов, занимающих более 70% в торговом обороте акциями, может вырасти, - указывает аналитик инвестиционной компании. - По индексу Мосбиржи продолжает развиваться пробойный сценарий, когда после слома технического препятствия в районе 2090 пунктов далее цели сместились к 2200-2250 пунктам. До этих отметок рынок еще не дошел, так что некоторое пространство для подъема сохраняется: на 1,8-4,1%. Удержание длинных позиций в "голубых фишках" выглядит оправданным".

Также Карпунин обращает внимание. что на прошлой неделе акции наиболее ликвидных "фишек" выглядели лучше бумаг компаний средней и малой капитализации. Вероятно, полагает он, в начале этой недели данная тенденция сохранится.

Отмечает эксперт инвесткомпании и тот факт, что дивиденды "ЛУКОЙЛа" - важный драйвер для рынка акций.

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