Главные события недели - Sber CIB

ФРС США примет решение по ставке на текущей неделе, выйдут индексы PMI в США, Китае и России, а также свое решение по монетарной политике объявит Банк Англии, отмечают аналитики Sber CIB.

31 октября:

- ИПЦ для еврозоны за октябрь;

- Индексы PMI в Китае за октябрь;

- Розничные продажи в Германии за сентябрь;

- Индекс цен на импорт в Германии за сентябрь.

1 ноября:

- Производственные индексы PMI для США, Китая (Caixin) и России за октябрь;

- Число вакансий на рынке труда в США за сентябрь.

2 ноября:

- Решение по монетарной политике ФРС США;

- Отчет ADP по изменению числа занятых вне сельского хозяйства США за октябрь;

- Уровни безработицы в Германии за октябрь и в России за сентябрь;

- Розничные продажи в России за сентябрь;

- Операционные результаты Polymetal за третий квартал 2022 года.

3 ноября:

- Решение по монетарной политике Банка Англии;

- Индексы PMI для сектора услуг США, Китая (Caixin) и России за октябрь;

- Уровень безработицы в еврозоне за сентябрь;

- Сальдо торгового баланса США за сентябрь;

- Затраты на рабочую силу в США за третий квартал 2022 года;

- Заказы в промышленности и заказы на товары длительного пользования в США за сентябрь.

4 ноября:

- Выходной в России в связи с Днем народного единства;

- Отчет по рынку труда в США за октябрь;

- ИЦП в еврозоне за октябрь.

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