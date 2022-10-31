Краткосрочно возможно сохранение движения цены нефти в диапазоне $90-96/барр. - BCS Express

Возможно движение котировок нефти марки Brent в боковом диапазоне $90-96 за баррель в краткосрочной перспективе, считают эксперты BCS Express.

"Цены на нефть в пятницу скорректировались. Поводом к снижению стало ужесточение антиковидных ограничений в Китае, хотя в рамках технической картины оно и так напрашивалось. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent были в верхней части торгового диапазона последних дней и показали неспособность идти выше. Краткосрочно боковик в пределах $90-96 за баррель может сохраниться, на среднесрочном горизонте не исключен рост на фоне риска перебоев с поставками из России", - отмечают аналитики в комментарии инвестиционной компании.

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