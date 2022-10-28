Акции Polymetal, Группы Позитив и Юнипро будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции Polymetal, "Группы Позитив" и "Юнипро" будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев.

Polymetal, намерен опубликовать операционные результаты за III квартал 2 ноября. По итогам I полугодия финансовые результаты компании просели из-за геополитики, инфляции и роста издержек, отмечается в комментарии. В III квартале у компании, вероятно, сохранялись трудности с реализацией продукции, поэтому выручка может оставаться под давлением, полагает Пучкарев. В отчете, на его взгляд, стоит обратить внимание на динамику продаж, чистый долг, комментарии менеджмента.

"Акции компании в последние недели нащупали дно вблизи 250 руб. и начали робкие попытки отскока, - отмечает аналитик. - Первым препятствием для бумаг сейчас выступает зона 300-310 руб. - пройти ее при позитивном отчете будет довольно легко. При активизации покупателей и пробое отметок среднесрочные ориентиры сместятся к 420-430 руб.".

"Группа Позитив" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за III квартал 31 октября. Результаты ожидаются сильные, компания стала одним из ключевых бенефициаров изменений российского рынка кибербезопасности в 2022г.

"Наибольшее внимание стоит уделить динамике выручки за прошедший квартал - рост бизнеса остается определяющим драйвером роста акций компании, - указывает эксперт BCS Express. - Интересна динамика чистой прибыли, которая выступает дивидендной базой. Акции "Группы Позитив" находятся в локальном растущем тренде с октябрьских минимумов. Бумаги близки к перегретости, однако среднесрочный потенциал роста сохраняется. В случае выхода сильных результатов в бумагах может пройти очередной импульс роста. Ближайшие цели подъема - зона 1340-1370 руб.".

"Юнипро" может представить финансовые результаты за III квартал 3 ноября. Результаты операционной деятельности ожидаются сильные в свете роста выработки электроэнергии в III квартале на 32%. По мнению Пучкарева, сам по себе отчет вряд ли станет полноценным драйвером для акций, но в рамках публикации результатов может появиться информация о сделке по выходу Fortum из капитала компании. Новости о возможных сроках или формате сделки могли бы добавить бумаге волатильности.

"В рамках волны роста от минимумов октября акции "Юнипро" подошли к зоне сопротивления 1,45-1,55 руб. Новости об ожидающейся сделке могут сильно поднять волатильность в бумаге, при появлении драйверов отметки могут быть пройдены без особых проблем. При этом дальнейшие перспективы бумаг будут зависеть от формата сделки, цены, наличия или отсутствия оферты и других факторов", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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