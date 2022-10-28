Акции Ford Motor привлекательны для долгосрочных покупок - Freedom Finance Global

Акции Ford Motor привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"Продажи Ford за III квартал превзошли прогнозы, а прибыль недотянула до общерыночных ожиданий. Считаем акции Ford привлекательными для покупки с долгосрочным горизонтом, учитывая успешное развитие сегмента электромобилей. Между тем краткосрочные перспективы концерна выглядят не столь воодушевляющими. Мы ожидаем, что реакция рынка на отчетность будет негативной и в ближайшие торговые сессии акции Ford будут снижаться. Наша рекомендация по ним - "покупать" с целью $14,7", - отмечает аналитик.

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