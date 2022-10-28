Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций ЛУКОЙЛа на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "покупать", сообщается в комментарии банка.

"Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал акционерам утвердить на общем собрании дивиденды за 2П21 в размере 537 руб. на акцию, что предполагает высокую дивидендную доходность в ~11,5%. Новость, по нашему мнению, должна положительно повлиять на отношение инвесторов к акциям "ЛУКОЙЛа", показывая, что компания твердо следует своей дивидендной политике, которая предполагает выплату в виде дивидендов не менее 100% скорректированной суммы FCF. "ЛУКОЙЛ" сдержал свое обещание вернуться до конца года к ранее отложенному вопросу выплаты дивидендов. Более того, в своем пресс-релизе компания отметила, что основная часть ограничений на выплату дивидендов устранена, и мы считаем, что в скором времени может последовать объявление промежуточных дивидендов за 1П22", - пишет аналитик Кирилл Бахтин.

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