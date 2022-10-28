Вероятность сохранения паузы в изменении ставки ЦБР в декабре высока - "Велес Капитал"

Вероятность сохранения паузы в изменении ключевой ставки Банка России на последнем заседании в текущем году (16 декабря) высока, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% в пятницу. ЦБ также оставил прежний нейтральный сигнал в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики. В прогнозе инфляции на текущий год регулятор поднял нижнюю границу диапазона с 11% до 12% (до 12-13%), оставив неизменным прогноз на следующий год (5-7%). Решение сохранить ставку ожидалось большинством участников рынка и не стало сюрпризом, так как сейчас наблюдается сочетание разнонаправленных дезинфляционных и проинфляционных факторов в условиях неопределенной геополитической обстановки. Отметим, что в среднесрочном периоде регулятор по-прежнему видит преобладание проинфляционных рисков, указав в пресс-релизе на их рост с середины сентября (то есть с момента предыдущего заседания). Данный фактор пока можно рассматривать в качестве некоторого сигнала к возможному ужесточению политики в 2023 году. Однако на последнем заседании в текущем году ожидаем высокую вероятность сохранения паузы в процентной политике", - пишет эксперт в комментарии.

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