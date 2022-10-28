Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций McDonald''s на уровне $275

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций McDonald''s Corp. на уровне $275 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы положительно оцениваем отчетность эмитента за третий квартал, так как сеть сохраняет сильные конкурентные позиции на рынке. В то же время текущая ситуация с инфляцией и вероятная рецессия будут ограничивать потенциал роста бизнеса", - отмечает старший аналитик Севак Араратян.

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