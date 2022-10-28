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28 октября 2022 года 15:00
BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Spotify
Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Spotify по итогам квартальной отчетности эмитента с целевой ценой $97 за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Компания Spotify предоставила отчетность за 3К22, продемонстрировав впечатляющий приток новых пользователей при ухудшении маржинальности. По итогам отчетности мы сохраняем нашу рекомендацию "покупать" (целевая цена - $97, потенциал роста - 18%). Наш позитивных взгляд основан на впечатляющих цифрах роста пользователей, которые недооценены рынком. Мы полагаем, что снижение маржинальности является временным явлением (еще в начале года менеджмент заявлял, что 2022г будет годом инвестиций), и в следующем году мы увидим улучшение. Что при сохранении темпов роста пользователей близко к текущим уровням может стать существенным драйвером для роста акций", - отмечают аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ШВЕЦИЯ-SPOTIFY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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