BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Spotify

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Spotify по итогам квартальной отчетности эмитента с целевой ценой $97 за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания Spotify предоставила отчетность за 3К22, продемонстрировав впечатляющий приток новых пользователей при ухудшении маржинальности. По итогам отчетности мы сохраняем нашу рекомендацию "покупать" (целевая цена - $97, потенциал роста - 18%). Наш позитивных взгляд основан на впечатляющих цифрах роста пользователей, которые недооценены рынком. Мы полагаем, что снижение маржинальности является временным явлением (еще в начале года менеджмент заявлял, что 2022г будет годом инвестиций), и в следующем году мы увидим улучшение. Что при сохранении темпов роста пользователей близко к текущим уровням может стать существенным драйвером для роста акций", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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