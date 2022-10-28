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28 октября 2022 года 14:13
ЦБР сохранил ставку на уровне 7,5% и вряд ли изменит ее в ближайшие месяцы - "Мои Инвестиции"
ЦБР сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и вряд ли изменит ее в ближайшие месяцы, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "ЦБ РФ по итогам опорного заседания сохранил ключевую ставку на неизменном уровне в рамках ожиданий консенсус-прогноза. Сигнал регулятора остался нейтральным. В базовом сценарии ЦБ РФ ожидает инфляцию на уровне 12-13% г/г в этом году. Прогноз по инфляции на 2023 год сохранен на уровне 5-7% г/г. Прогноз по ключевой ставке в целом не изменился - так, до конца года Банк России прогнозирует среднюю ставку на уровне 7,4-7,6%, что допускает как ее снижение, так и ее повышение на 50 б.п. в декабре. В следующем году средний уровень ключевой ставки прогнозируется в диапазоне 6,5-8,5%", - отмечается в комментарии. ЦБ считает, что денежно-кредитные условия в целом оставались нейтральными, но несколько ужесточились с последнего заседания - это связано с более высокими доходностями ОФЗ и ужесточением неценовых условий банковского кредитования. "Мы не ожидаем изменений ключевой ставки в ближайшие месяцы, но при этом видим доминирование проинфляционных факторов на горизонте года, - пишут аналитики телеграм-канала. - В этих условиях предпочитаем менее волатильные облигации с погашением через 1-2 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-АНАЛИТИКА
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