.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ЕЦБ сохранит ставку на уровне 2-2,5% в течение года - Банк "Открытие"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 октября 2022 года 13:04
ЕЦБ сохранит ставку на уровне 2-2,5% в течение года - Банк "Открытие"
ЕЦБ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 2-2,5% годовых в течение года, полагает экономист "Открытие Research" банка "Открытие" Кирилл Кононов. "Европейский центральный банк повысил ставку с 1,25% до 2%, и это означает, что реальная ставка теперь составляет -8%. Основные инфляционные факторы не подвержены воздействию политики ЕЦБ, и более серьезное ужесточение могло бы лишь разбалансировать финансовую систему, не улучшив при этом положение нефинансового сектора", - отмечает эксперт. В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9% г/г, а в октябре должна превысить 10%. Основной причиной роста цен, на взгляд Кононова, по-прежнему остаётся подорожание энерготоваров (+40% г/г), в первую очередь - газа из-за взрывов на Северных потоках и других перебоев в поставках. Дорожают также товары, цена которых сильно зависит от цен на энергию - например, продовольствие, из-за удорожания энергоёмких удобрений. "ЕЦБ также поддерживает реальную ставку на низком уровне из-за высокой кредитной нагрузки и необходимости поддерживать текущую экономическую активность, - подчеркивает стратег банка. - Сейчас европейские предприятия активно наращивают кредиты для поддержания операционной деятельности - покупки подорожавших промежуточных товаров и сырья. Быстрое повышение ставок могло бы привести к остановке производства на части из них. Кроме того, ЕЦБ, вероятно, поддерживает неизменным уровень ставки относительно ставки ФРС, чтобы умеренно низкий курс евро помог экспортёрам проще пройти экономический кризис". По мнению Кононова. ожидания возможного дальнейшего ухудшения ситуации, вероятно, вынудят ЕЦБ и дальше продолжать мягкую денежно-кредитную политику. "Помимо повышения ставки ДКП, регулятор поменял и другие ставки, - указывает Кононов. - С конца ноября ставки по кредитам для банков со стороны ЕЦБ под залог кредитов бизнесу будут привязаны к ставке ЕЦБ. Регулятор также будет платить банкам процент на обязательные резервы по депозитной ставке ДКП, которая была повышена пропорционально основной ставке - с 0,75% до 1,5%. В текущих условиях она остаётся основной при определении стоимости ликвидности для банков. Эти изменения не предполагают существенных изменений в ДКП, их задача - поддерживать коридор ставок в существующем виде". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: ЕВРОПА-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
28 октября 2022 года 12:41
"Финам" сохраняет рейтинг акций Apple Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $205 за штуку и потенциалом роста 42% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Мы оцениваем отчет за последний квартал 2022 финансового года как умеренно-позитивный для акций Apple, которые... читать дальше
.28 октября 2022 года 12:20
Вероятно движение курса рубля к уровню 65 руб./$1 в следующие месяцы из-за сокращения торгового профицита, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "ЦБ РФ может несколько улучшить прогнозы 2023 года по ВВП, сохранив ожидания по инфляции и оценку инфляционных рисков. Вряд ли... читать дальше
.28 октября 2022 года 11:55
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Mastercard Inc. и целевую цену на уровне $422,4 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Mastercard, оператор одной из крупнейших международных платежных систем, представил неплохой финансовый отчет за III квартал 2022г, отразивший... читать дальше
.28 октября 2022 года 11:33
BCS Express умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены бумаг "О''Кей", сообщается в комментарии эксперта инвестиционной компании Дмитрия Пучкарева. "Операционные результаты "О''Кей" за III квартал и 9 месяцев 2022 года сильные, темпы роста выручки находятся вблизи максимальных... читать дальше
.28 октября 2022 года 11:14
Инвесторам стоит рассмотреть возможность покупки акций США на текущих уровнях с выходом из позиций ближе к концу I кв. 2023г, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Поскольку ставка ФРС США вырастет на 75 б.п. на следующей неделе, а затем, вероятно, еще на 50 б.п. в декабре, мы... читать дальше
.28 октября 2022 года 10:57
Курс валютной пары USD/RUB может закончить торговую сессию в пятницу ростом к 62 руб./$1 на фоне официально завершающегося октябрьского налогового периода и в преддверии выходных дней, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Итоги заседания Банка России будут иметь лишь ограниченный эффект на... читать дальше
.28 октября 2022 года 10:30
Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг" покупать" для акций Merck & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $105,9 за штуку на май 2023 года на фоне опубликованной отчетности американского фармацевтического гиганта за третий квартал, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее... читать дальше
.28 октября 2022 года 10:20
Рубль может укрепиться в пятницу до 61 руб./$1, если риторика Банка России окажется довольно жёсткой, а экспортёры в последний день налоговых выплат будут активно продавать валюту, полагают аналитики Sber CIB. "Рубль в четверг укреплялся - до 61 руб./$1, но вечером на неликвидном рынке вернулся к... читать дальше
.28 октября 2022 года 10:09
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет заседание ЦБ РФ и макростатистика: - Решение Банка России по монетарной политике. - ВВП Германии за III квартал 2022г. - ИПЦ в Германии за октябрь. - Индексы деловых и... читать дальше
.28 октября 2022 года 09:57
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $90-95 за баррель на следующей неделе, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть марки Brent в четверг ускорили рост при поддержке относительно слабого доллара и вышедших лучше ожиданий... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.