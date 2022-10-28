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28 октября 2022 года 12:41
"Финам" сохраняет рейтинг акций Apple на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Apple Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $205 за штуку и потенциалом роста 42% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Мы оцениваем отчет за последний квартал 2022 финансового года как умеренно-позитивный для акций Apple, которые реагируют ростом в пределах 1% на премаркете. Компания вновь подтвердила фундаментальную устойчивость и продолжает показывать рост выручки и чистой прибыли, даже несмотря на комплекс макропроблем, с которыми сталкивается мировая экономика. По итогам отчета мы сохраняем позитивное долгосрочное видение акций Apple и подтверждаем рейтинг "покупать" с целевой ценой $205 и потенциалом 42% от текущих уровней". - пишет аналитик Александр Ковалев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-APPLE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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