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28 октября 2022 года 11:33
BCS Express умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены бумаг О''Кей
BCS Express умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены бумаг "О''Кей", сообщается в комментарии эксперта инвестиционной компании Дмитрия Пучкарева. "Операционные результаты "О''Кей" за III квартал и 9 месяцев 2022 года сильные, темпы роста выручки находятся вблизи максимальных уровней за последние годы, LFL-продажи замедляются, но остаются на положительной территории. Внимание стоит уделить темпам развития сети дискаунтеров - это наиболее перспективный формат группы. По итогам квартала выручка сегмента увеличилась в 1,5 раза г/г, LFL-продажи прибавили 26,1%. LFL-трафик продолжает хорошо расти, свидетельствуя о качественном развитии и успешности формата, - отмечает аналитик. - В то же время локальную негативную реакцию может вызвать замедление темпов роста относительно рекордно сильного II квартала, где LFL-продажи дискаунтеров выросли сразу на 37%, а выручка прибавила 69%. При этом коррекция в бумагах может быть непродолжительной. Учитывая перспективы развития сети дискаунтеров "ДА!", умеренно позитивно оцениваем среднесрочные перспективы акций компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОКЕЙ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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