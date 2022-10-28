Возможно ослабление рубля до 62 руб./$1 в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары USD/RUB может закончить торговую сессию в пятницу ростом к 62 руб./$1 на фоне официально завершающегося октябрьского налогового периода и в преддверии выходных дней, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Итоги заседания Банка России будут иметь лишь ограниченный эффект на динамику рубля, полагают эксперты.

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