Доходность 10-летних ОФЗ к концу года может снизиться до 9% - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ к концу текущего года может снизиться до 9% годовых, если ЦБР сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% на октябрьском и декабрьском заседаниях, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Индекс цен гособлигаций RGBI в четверг снизился на 0,16%, доходность индекса выросла до 9,16% (+4 б.п.). Более сильные продажи проходили в гособлигациях срочностью 2-7 лет, доходность на этом участке выросла в среднем на 9 б.п. В гособлигациях старше 7 лет рост доходности составил в среднем 2 б.п. Инвесторы фиксировали прибыль в среднесрочных бумагах после значительного ценового роста на этом участке в октябре", - отмечает эксперт банка.

Сильных тригеров для роста доходности ОФЗ в данное время аналитик не наблюдает: недельная инфляция немного ускорилась, тем не менее, годовые темпы роста потребительских цен продолжают снижаться и составили 12,9% по сравнению с 13,7% в сентябре, 14,3% в августе.

"Снижение доходности облигаций развитых стран позитивно для российского рынка облигаций. В пятницу и в ближайшие дни динамика рынка ОФЗ будет зависеть от решения ЦБР по ставке и комментариев регулятора относительно перспектив ДКП. По нашим оценкам, при сохранении ставки ЦБР на уровне 7,5% на заседаниях в октябре и декабре доходность 10-летних ОФЗ к концу года может снизиться до 9,0% (-90 б.п. от текущего уровня)", - прогнозирует Монастыршин.

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